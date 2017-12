Klopp: Coutinho parte? Niente è eterno

ROMA, 29 DIC - L'allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, in un'intervista a Espn, ha parlato della possibile partenza di Philippe Coutinho dai 'Reds' in direzione Barcellona. "Con l'eccezione del mio matrimonio, nulla è eterno - ha detto il tecnico tedesco -. Vediamo cosa succede. C'è sempre una soluzione. A tutto". Klopp ha poi parlato della fascia di capitano, assegnata proprio al fantasista brasiliano, minimizzando la cosa: "Era il giocatore meno giovane e abbiamo pensato a lui. La fascia di capitano è importante fuori dal campo più che dentro". Coutinho già l'estate scorsa è stato inseguito a lungo dal Barcellona, che adesso sembra in grado di assestare il colpo definitivo per aggiudicarsi le sue prestazioni.