Gattuso: Li ha dato tranquillità a Milan

CARNAGO (VARESE), 29 DIC - La visita del presidente Li Yonghong, in occasione del derby di mercoledì, ha portato "tranquillità" al Milan. "Sono contento per le parole che ha rivolto alla squadra, e per la tranquillità che ha portato, spiegando che bisogna essere uniti nel momento di difficoltà, che la società crede molto ai giocatori e nei dirigenti", ha raccontato l'allenatore rossonero Rino Gattuso, alla vigilia della trasferta di Firenze, dove però non seguirà la squadra il proprietario cinese, che lascia l'Italia fra oggi e domani. "E' un uomo molto pacato, di poche parole, ma belle chiare. E' staio importante per me e i miei giocatori", ha sottolineato Gattuso, aggiungendo di non aver parlato con mr. Li dopo il derby. "Era molto stanco per il viaggio, è stato con noi fino alle 17 a Milanello a parlare con me, Fassone e Mirabelli. Dopo la partita ho parlato con David Han Li", l'executive director del Milan.