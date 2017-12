Gattuso: "Derby importante, ma stanchi"

CARNAGO, 29 DIC - "Sappiamo che abbiamo avuto problemi e ne abbiamo tutt'ora. Il derby è stato una partita importante, ci dà tanta forza e la possibilità di lavorare con più tranquillità, ma bisogna guardare avanti". Rino Gattuso preferisce non parlare di svolta per il Milan, dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter e aggiunge, "non per mettere le mani avanti" che la sua squadra arriva alla trasferta di domani a Firenze "con tanta stanchezza e qualche acciacco". "Non faccio il mago, non so se è la svolta: è stata una vittoria importante e difficile, noi dobbiamo continuare a lavorare e voglio continuare a vedere gli atteggiamenti di questo periodo. Poi vedremo dove arriveremo", ha aggiunto Gattuso. "Cutrone? Non mi sembra un ragazzo che si monti la testa. E' tarantolato, ha il veleno addosso e ci mette poco a infiammarsi, anche quando lo chiami per il cambio ci mette un secondo ad arrivare e togliersi la casacca - ha sorriso -. I numeri dicono che bisogna lavorare sull'attacco: 317 tiri, 23 gol, si può fare di meglio".