Gattuso: G. Donnarumma dovrebbe giocare

MILANO, 29 DIC - Saltato il derby di Coppa Italia mercoledì per un problema all'inguine, Gianluigi Donnarumma dovrebbe tornare a difendere i pali del Milan domani a Firenze, con il fratello Antonio destinato di nuovo alla panchina dopo il debutto contro l'Inter. "Giocherà? Oggi si è allenato, penso proprio di sì", ha risposto Rino Gattuso, alla vigilia della trasferta, per cui ha convocato i due Donnarumma e Gabriel, ma non può contare su Marco Storari, fermato da un problema al polpaccio.