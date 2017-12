Fiorentina: Pioli, chiudiamo bene l'anno

FIRENZE, 29 DIC - "Contro il Milan sarà una partita di prestigio, contro un avversario che ha una classifica inaspettata per la campagna acquisti che ha fatto e per la sua qualità, ma noi siamo la Fiorentina, scenderemo in campo per giocarcela, anche perché vogliamo chiudere bene questo anno". Così Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro i rossoneri, in programma domani nel Franchi alle 12,30. "Dispiace per il risultato in Coppa Italia, ma adesso è importante dare continuità in campionato - ha continuato il tecnico viola - per il sesto posto ci sono tante squadre, faremo di tutto per restare in questo gruppo anche noi". Fra i viola da valutare Pezzella, che ha svolto stamani la rifinitura ed effettuerà il provino decisivo domami prima del match".