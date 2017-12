Atalanta: Gasperini, importanti 30 punti

BERGAMO, 29 DIC - "Vincendo domani chiuderemmo in modo molto soddisfacente il girone d'andata: girare a trenta punti significherebbe poter puntare al sesto posto se non addirittura ripetere lo scorso campionato". Alla vigilia del match casalingo col Cagliari, Gian Piero Gasperini fissa gli obiettivi minimi alla sua Atalanta: "È stato un anno straordinario sotto tutti gli aspetti, siamo in corsa in tutte e tre le competizioni - spiega l'allenatore nerazzurro -. Sulla spinta dei risultati ottenuti l'ideale nel 2018 sarebbe mantenere uno standard alto: l'Atalanta ha le caratteristiche per starci, da una società che sa programmare e le strutture a un pubblico appassionato a giocatori di spessore. Ha tutto per regalarsi delle soddisfazioni". Per domani, nessuno spauracchio particolare: "Gli avversari di turno a parte Pavoletti hanno tutto per ferire in attacco, ma dobbiamo andare oltre gli episodi e vincere per tenerci stretto il sesto posto.