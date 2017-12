Torino: Mihajlovic, Belotti? Non è grave

TORINO, 29 DIC - "Belotti ha un problema al ginocchio ma non è grave: penso di poterlo recuperare dopo la sosta". Sinisa Mihajlovic rassicura così i tifosi del Torino sulle condizioni dell'attaccante, infortunatosi in allenamento. "Non è menisco, né collaterale o crociato, nelle prossime ore ne sapremo di più, di sicuro non vogliamo affrettare i tempi ma è meno grave del previsto", spiega il tecnico granata, che affronta domani il Genoa a ranghi ridotti. All'infortunio di Belotti, nelle ultime ore si sono aggiunti anche quelli di Barreca e di Edera, oltre ai vari Ansaldi, Bonifazi, Lyanco e allo squalificato Baselli.