Allegri: "La Juve deve vincere a Verona"

TORINO, 29 DIC - "La Juve non vince a Verona dal 2001: non dobbiamo buttare all'aria quanto fatto in questo mese". Massimiliano Allegri non si fida dei veneti. "Negli scontri diretti può succedere tutto - ha spiegato -, ma ci sono altre partite in cui non deve succedere niente, quindi dobbiamo prendere i tre punti. La carta? Non conta, conta solo il campo, dobbiamo stare vicino al Napoli e chiudere questa parte di stagione nel migliore dei modi". In campo mancheranno Buffon e De Sciglio, ai quali si aggiungono Pjanic, fermato da un affaticamento muscolare, e Cuadrado, "che ha un'infiammazione al pube quindi starà fuori, sperando di averlo per la Coppa Italia contro il Torino, anche se è molto difficile".