Totti "non penso a fare allenatore"

ROMA, 28 DIC - La carriera da allenatore non lo attira, "penso a fare altro", in un mondo del calcio che poi forse per come è cambiato negli anni non gli piace nemmeno più così tanto. Ospite alla Dubai International Sports Conference, Francesco Totti racconta la sua esperienza, il suo passaggio dagli scarpini alla giacca. "Fino allo scorso anno pensavo solo a giocare, adesso è normale avere altre priorità come investire e promuovere Roma in tutto il mondo - racconta il dirigente giallorosso. In questo momento non sto pensando di fare l'allenatore, quando pensi di farlo ti scatta qualcosa nella testa e a me ancora non è scattato. Quasi tutti i miei ex colleghi appena finita la carriera da giocatore hanno subito intrapreso quella da allenatore, era già un pensiero che avevano in testa. Io penso a fare altro adesso, poi se un domani dovesse scattarmi questa cosa ci penserò profondamente".