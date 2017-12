Gattuso, ho detto a Li non torni in Cina

MILANO, 28 DIC - "Il presidente è contento, ogni volta che viene il Milan non perde. Ho proposto di non farlo tornare in Cina". Subito dopo il derby di coppa Italia vinto, Rino Gattuso ha fatto la scherzosa proposta al presidente del Milan Li Yonghong, che dopo aver seguito in tribuna a San Siro la partita ha incontrato la squadra negli spogliatoi. "Con tutti i soldi che ha buttato nel Milan che senso ha, deve restare qua… - ha sorriso Gattuso in conferenza stampa -. Ci attacchiamo anche alla scaramanzia. Al di là delle battute, era contento, ha fatto i complimenti ai ragazzi".