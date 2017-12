Coppa Italia: Milan in semifinale

ROMA, 27 DIC - Il Milan si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter 1-0 ai supplementari in una partita dei quarti di finale, giocata al Meazza. I rossoneri affronteranno al prossimo turno la Lazio, in una sfida andata e ritorno. La rete decisiva è stata realizzata da Cutrone al 14' del primo supplementare. Poche levere occasioni nel corso dei primi 90'. L'Inter si illude del vantaggio quando al 24' la palla finisce alle spalle di Antonio Donnarumma - all'esordio dopo il forfait del fratello e di quello in extremis di Storari -, ma l'intervento della Var lo annulla per fuorigioco di Ranocchia e il Milan, più pericoloso pur con tanti errori, vince ai punti la prima frazione. Nella ripresa, miracolo di Donnarumma su destro ravvicinato di Joao Mario, mentre Suso colpisce una traversa, ma il risultato non cambia, rendendo necessari i supplementari. Al 14', Suso si libera trova a centro area Cutrone, che non sbaglia.