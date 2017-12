C.Italia: Milan, debutta A.Donnarumma

MILANO, 27 DIC - Emergenza portieri nel Milan, che nel riscaldamento prima del derby coppa Italia ha perso per un problema fisico Marco Storari, scelto per sostituire Gianluigi Donnarumma, a sua volta fermato alla vigilia da un infortunio all'inguine, ma comunque in panchina. A giocare titolare contro l'Inter, nella sfida che vale un posto nella semifinale di coppa Italia, debutterà dunque titolare Antonio Donnarumma, ingaggiato in estate con un milione di euro all'anno di stipendio, quando il fratello minore Gianluigi ha rinnovato il contratto.