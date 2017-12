Coppa Italia: Inter schiera Joao Mario

MILANO, 27 DIC - Turno di riposo per Borja Valero che fa spazio all'unico 'scontento' dell'Inter Joao Mario, conferma per Cancelo, titolari anche Ranocchia e Nagatomo: un'Inter riveduta e corretta affronta il Milan senza Donnarumma nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Spalletti rinuncia al faro di centrocampo Borja Valero che non ha mai saltato una partita di campionato. In difesa senza Miranda e D'Ambrosio infortunati, spazio a Cancelo, Ranocchia e Skriniar centrali difensivi, e Nagatomo schierato sulla fascia destra. Gagliardini e Vecino tornano a comporre la mediana nerazzurra, Joao Mario gioca trequartista al fianco di Perisic e Candreva in supporto di Icardi. Il Milan, senza Donnarumma per un problema all'inguine, si affida a Storari. In difesa confermati Bonucci e Romagnoli centrali, con Abate e Rodriguez. Centrocampo a tre con Kessié, Biglia e Locatelli. In attacco torna Suso, non a disposizione per squalifica contro l'Atalanta, con Kalinic e Locatelli.