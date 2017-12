Serie A: Pairetto per Sampdoria-Spal

ROMA, 27 DIC - Questi le altre designazioni arbitrali per le partite valide per la 19/a giornata di Serie A in programma sabato 30 dicembre alle ore 15: Atalanta-Cagliari: Pasqua; Benevento-Chievo: Fourneau; Bologna-Udinese: Gavillucci; Sampdoria-Spal: Pairetto; Torino-Genoa. Irrati.