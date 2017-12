Mbappé: PSG? Scelto perché la mia città

ROMA, 27 DIC - Kylian Mbappé, che in estate è stato al centro di una delle più clamorose operazioni di mercato della storia, passando dal Monaco al PSG, in un'intervista concessa a Marca ha spiegato i motivi che l'hanno portato a scegliere il club pariginorinunciando alla corte del Real Madrid. "Ho scelto il PSG - ha detto il giovane attaccante, che forma un tridente di assoluto livello mondiale con Cavani e Neymar - perché è la squadra della mia città: è come se un ragazzo madrileno avesse l'opportunità di giocare nella propria squadra. No, no, volevo vestire la maglia del PSG e sono molto felice per ora di come stanno andando le cose", dice. "Ci sono state molte voci di mercato, è vero che si continua a parlare di me, ma penso che il tempo per me e per il Real Madrid sia passato. Adesso gioco nel PSG e difenderò questi colori al 100 per 100", conclude Mbappé, che finora ha realizzato 12 gol in 23 presenze.