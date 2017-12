Genoa: Migliore out sino al 2018

GENOVA, 26 DIC - Si chiude in anticipo il 2017 di Francesco Migliore. L'esterno del Genoa infatti soffre di una lesione di primo grado al soleo destro e dovrà stare fermo almeno per una decina di giorni. Migliore salterà dunque la trasferta di Torino e la gara casalinga del 6 gennaio contro il Sassuolo. Considerando la sosta di gennaio il giocatore tornerà a disposizione di Ballardini per il posticipo contro la Juventus del 22 gennaio. Migliore non è l'unico rossoblù ad avere problemi fisici. Andrea Bertolacci, costretto ad uscire anzitempo contro il Benevento per un fastidio al flessore destro, sosterrà nelle prossime ore esami medici approfonditi. Buone notizie invece per Aleandro Rosi che aveva lasciato il campo sabato per un calcio in testa, il giocatore oggi si è regolarmente allenato con i compagni.