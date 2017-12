Fifa: assolto ex n.1 federcalcio Perù

NEW YORK, 26 DIC - L'ex presidente della federcalcio peruviana Manuel Burga, 60enne avvocato, è stato assolto da una Corte Usa dall'accusa di aver percepito tangenti nell'ambito del processo sugli scandali Fifa e il 'lavaggio' di denaro a questi collegato. Burga, che per l'emozione si è sentito male alla lettura del verdetto, è stato riconosciuto "non colpevole" e poco dopo, piangendo, é riuscito a dire solo "Dio benedica l'America". "Ringrazio i legali che mi hanno assistito - ha poi aggiunto -, perché difendermi in questo processo era come le fatiche di Ercole, vista la mole di materiale raccolta". Venerdì scorso altri due ex dirigenti del calcio erano invece stati riconosciuti colpevoli, e ora rimangono in carcere in attesa che il giudice Pamela Chen decida l'entità della pena. Si tratta dell'ex presidente della federazione brasiliana (Cbf) Josè Maria Marin, condannato per tre crimini di natura finanziaria e per due episodi di 'lavaggio' di denaro, e dell'ex presidente della Conmebol, Juan Angel Napout.