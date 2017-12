Tripletta Kane, è re dei goleador 2017

ROMA, 26 DIC - Tre gol al Southampton e Harry Kane si laurea come l'attaccante più prolifico al mondo del 2017. La punta del Tottenham è stata la grande protagonista nell'anticipo del 'Boxing Day' in casa contro i Saints - vinta 5-1 dalla squadra londinese, con le altre reti siglate da Alli e Son - e grazie alla tripletta odierna è riuscita a staccare Leo Messi e diventare il goleador più prolifico al mondo in questo anno solare: 56 reti contro le 54 del fuoriclasse argentino. Kane, che da due anni di fila vince il titolo di capocannoniere di Premier League, con le tre reti odierne e le tre segnate lo scorso turno al Burnley è balzato in testa alla classifica con 18 reti, tre in più dell'ex romanista Salah, che gioca stasera col suo Liverpool contro lo Swansea.