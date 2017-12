Li "sto lontano ma lotto col Milan"

MILANO, 26 DIC - "Nonostante vi sia spesso una grande distanza che ci separa, io sono sempre al vostro fianco, sempre a lottare insieme a voi". In attesa di tornare domani a San Siro dopo quattro mesi, il presidente del Milan, Li Yonghong, ha inviato questo messaggio alla squadra e ai dipendenti del club in una lettera di auguri natalizi, pubblicata dai siti di Sky e Sport Mediaset. "Ho piena fiducia in questa grande famiglia, sono sicuro che riusciremo superare ogni ostacolo, poiché voi tutti rappresentate le fondamenta necessarie per tornare sul tetto d'Europa - spiega il proprietario cinese -. Per riuscirci, mi auguro con tutto il cuore che i nostri giocatori affrontino ogni momento dell'allenamento e della partita con un impegno senza pari, e che combattano sempre".