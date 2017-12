Snaitech: Schiavolin, verso utile 2017

ROMA, 26 DIC - Snaitech ha vinto la sua scommessa e nell' anno dell'integrazione con Cogetech, si avvia a chiudere in utile. Lo anticipa in un'intervista all'Ansa l'a.d., Fabio Schiavolin. "L'integrazione è compiuta, il piano di sinergie superato e confidiamo di chiudere in utile per la prima volta dopo 10 anni". Insomma un 2017 positivo nonostante "le importanti novità regolamentari", l'Italia fuori dal Mondiale ("Provocherà una mancanza di traino nella raccolta") e l'arrivo della Var che "ci porterà a gestire il gioco in maniera ancora più attenta, per prevenire eventuali movimenti speculativi".