Prosinecki, Modric miglior croato storia

ROMA, 26 DIC - Robert Prosinecki, ex giocatore del Real Madrid e del Barcellona, incorna Luka Modric: "E' il miglior giocatore croato di tutti i tempi". "Non ci sono parametri secondo cui Luka non meriti questo riconoscimento", ha detto Prosinecki in un'intervista al quotidiano sportivo Sportske Novosti. "Al di là dei trofei vinti - ha detto - il modo in cui gioca è davvero impressionante", ha aggiunto il talentuoso ex Stella Rossa. "Luka ha vinto tre titoli europei col Real e in tutte e tre queste stagioni si è rivelato uno dei giocatori cruciali delle merengue, sempre inserito nella top 11 mondiale", ha detto Prosinecki che invece sceglie Pep Guardiola come "il miglior allenatore di tutti i tempi, o almeno il migliore che io abbia mai visto. Infine, sull'eterno dilemma "meglio Messi o Ronaldo", per Prosinecki non ci sono dubbi: "il calcio di Messi è magico e irripetibile".