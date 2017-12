Mourinho sogna Dybala, pronti 70 milioni

ROMA, 26 DIC - Josè Mourinho ha messo gli occhi su Paulo Dybala: secondo il 'Daily Star' il tecnico portoghese vorrebbe portare l'argentino della Juve all'Old Trafford la prossima estate. Per fargli posto, lo 'Special One' darebbe il via libera alla cessione di Henrikh Mkhitaryan. La 'Joya', aggiunge il tabloid, è però oggetto del desiderio di Bayern e Barcellona, alla ricerca di sostituti all'altezza dei vari Robben, Ribey e Neymar. "Il tecnico portoghese - scrive il tabloid - ha inserito Dybala nella sua lista della spesa per la prossima stagione. Lo United sarebbe disposto a offrire fino a 70 milioni di euro per la stella della Juventus. Nel frattempo, lo United ha fatto un'offerta nuova e Marouane Fellaini, in scadenza di contratto a giugno, nel tentativo di tenerlo ancora all'Old Trafford. Il belga ha rifiutato il biennale offerto a settembre dai Red Devils. L'ex Everton guadagna 120.000 a settimana e lo United ha offerto il prolungamento e un ritocco a 150.000 per convincerlo a rimanere.