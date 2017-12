Globe Soccer al via a Dubai

ROMA, 26 DIC - Prende il via domani a Dubai l'International Sports Conference, giunta alla 12ma edizione. Organizzato dal Dubai Sports Council, il locale Ministero dedicato a tutte le discipline sportive, l'iniziativa vedrà sfilare sul palco tanti big del calcio che parleranno di futuro e di idee, tecnologie e format e, ovviamente, della prossima Coppa del Mondo in Russia. Ci saranno il presidente della Fifa, Gianni Infantino, Pierluigi Collina, il responsabile della Commissione Arbitri della Federcalcio mondiale che parlerà delle tecnologie idonee a rendere migliore la vita ai suoi colleghi. Attesi Maradona, Marcello Lippi, Fabio Capello, Francesco Totti, il n.1 della Lega spagnola, Javier Tebas e Diego Pablo Simeone, e ancora Héctor Cúper (oggi ct dell'Egitto), Carles Puyol, Ferrán Soriano (Ceo del Manchester City). Due giornate di dibattito in cui si parlerà ovviamente non solo di calcio giocato ma anche del calcio come industria, e quindi diritti tv, marketing, sponsorizzazioni, proprietà straniere.