'Come al cenone in difficoltà alla fine'

TORINO, 24 DIC - "Come al cenone di Natale, siamo andati un po' in difficoltà alla fine". Massimiliano Allegri utilizza questa metafora, su Twitter, per analizzare la vittoria di misura sulla Roma. "Ma abbiamo festeggiato con la nostra famiglia", aggiunge il tecnico della Juventus, che già alla vigilia della sfida coi giallorossi aveva chiesto a Babbo Natale di ricevere i regali con un giorno d'anticipo. Ad accontentare l'allenatore juventino ci hanno pensato il gol dell'ex Benatia e la prestazione della squadra, che stacca l'Inter e resta in scia al Napoli. "A proposito - conclude Allegri sui social - auguri a tutti". Soddisfatto per la rete, e per la vittoria, Benatia: "tre punti importanti per il nostro obiettivo, sempre un piacere fare gol", scrive su Twitter il difensore, che anche in campo, nonostante il passato giallorosso, non ha nascosto la soddisfazione. "Continuiamo a crescere come squadra", sottolinea Douglas Costa sul social, "grande vittoria da grande squadra", aggiunge De Sciglio.