Gasperini, con Milan un grande successo

ROMA, 23 DIC - "Questo gruppo mi dà enormi soddisfazioni". Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dell'Atalanta in casa Milan. "Per noi - dice a Mediaset Premium - Questo è un grande successo, per la classifica e perché dà ulteriore valore al nostro momento, che è davvero buono. Milano ha altre abitudini, ma è anche vero che la realtà degli ultimi campionati è diversa. Ma, senza nulla togliere ai rossoneri, questa sera l'Atalanta ha fatto una grande gara e ora la classifica torna quella che è stata negli ultimi tempi". Il tecnico parla della stagione nerazzurra: "L'inizio di stagione ci ha creato qualche difficoltà dovuta al doppio impegno. Questo gruppo mi dà una soddisfazione enorme e spesso mi spiace non poter utilizzare tutti questi ragazzi. Tutti, nessuno escluso, hanno sempre avuto un ottimo atteggiamento e se alla base non hai questo tipo di spirito diventa difficile per qualsiasi allenatore".