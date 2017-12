Premier: City forza 4, Chelsea solo 0-0

ROMA, 23 DIC - Manchester City sempre più padrone della Premier. Oggi la squadra di Pep Guardiola, nella 19ma giornata di campionato, si è sbarazzata senza difficoltà (4-0) del Bournemouth, salendo a 55 punti in classifica, 14 in più dei cugini dello United, impegnati nel posticipo serale in casa del Leicester. Grande protagonista del match il 'Kun' Aguero autore di una doppietta, a cui si sono poi aggiunte le reti di Sterling e Danilo. Non è andato oltre lo 0-0 in casa dell'Everton il Chelsea e adesso è a -16 dalla vetta, mentre il Newcastle respira dopo la vittoria (2-3) in casa del West Ham.