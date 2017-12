City: Mirror, Aguero pensa all'addio

ROMA, 23 DIC - L'esplosione di Gabriel Jesus e i rapporti al 'lumicino' con Pep Guardiola potrebbero spingere Sergio Aguero lontano dal City a fine stagione. Lo scrive il 'Mirror' che parla di 'problemi' tra il 'Kun' e il tecnico catalano che nelle ultime gare, derby di Manchester in primis, lo ha relegato in panchina. Aguero è legato al City con un contratto fino al 2019 e, a quasi 30 anni (li compirà il prossimo giugno), è alla ricerca dell'ultimo ricco contratto della carriera. Capocannoniere di tutti i tempi nel City, Aguero si ritiene emarginato con Guardiola che nell'ultimo turno di campionato contro il Tottenham lo ha sostituito dopo 55', alimentando la reazione del 'Kun' che ha gettando i guanti a terra. Il tecnico catalano insiste nel dire che non ha alcun problema con il giocatore che resta 'centrale' nel suo scacchiere tattico. Ma le incomprensioni stanno venendo sempre più alla luce, scrive il 'Mirror' e potrebbero portare al divorzio anche perchè il City sarebbe sulle tracce di Alexis Sanchez.