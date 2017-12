Milan: Gattuso "Dimissioni? Mai pensato"

MILANO, 22 DIC - "Dimissioni? Non ci ho mai pensato. Ero in sede per parlare del ritiro, se farlo solo martedì e mercoledì oppure fino a sabato". Gennaro Gattuso, alla vigilia del match contro l'Atalanta, smentisce le voci sulla sua presunta volontà di rassegnare le dimissioni da allenatore del Milan dopo il ko di Verona. "Sapevo - rimarca Gattuso - che ci sarebbero state difficoltà, altrimenti non sarebbe cambiato allenatore. Mi sento responsabile con le mie scelte per 300 milioni di tifosi".