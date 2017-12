Buffon, rimpiangerò mondiali per sempre

BERLINO, 22 DIC - "Li rimpiangerò per tutta la vita". Così Gigi Buffon a proposito dell'esclusione dell'Italia dai mondiali 2018, in un'anticipazione del settimanale tedesco Der Spiegel. "Abbiamo tolto ai bambini la possibilità di avere il batticuore per un evento come i mondiali", ha continuato il portiere italiano, per 175 volte in Nazionale. A mancargli sarà soprattutto il duello con la Germania. "Io mi sento come un soldato - ha continuato Buffon - al servizio della mia squadra e del mio paese. Molto probabilmente smetterò, ma sarò sempre a disposizione della Juventus e della nazionale". A proposito di Manuel Neuer, portiere della nazionale tedesca, Buffon dice che "è uno di prima classe, anche con i piedi, e il modo con cui interpreta il gioco è straordinario, con riflessi eccellenti".