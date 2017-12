Genoa: Rossi nella lista per la Serie A

GENOVA, 22 DIC - 'Pepito' Rossi è stato ufficialmente inserito nella lista dei 25 giocatori del Genoa presentata alla Lega calcio. L'attaccante, che aveva esordito mercoledì scorso a Torino contro la Juventus in Coppa Italia, dove non sussiste lo stesso obbligo, è dunque ufficialmente a disposizione dell'allenatore Ballardini anche per il campionato e domani vivrà il Ferraris non più dalla tribuna, ma direttamente dal campo. Dalla lista è stato escluso, per far posto a Rossi, Raffaele Palladino, per il quale si prospetta a questo punto una possibile cessione a gennaio.