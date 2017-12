Ballardini, vittoria per salutare tifosi

GENOVA, 22 DIC - Ultima sfida casalinga del 2017 per il Genoa di Ballardini, ancora alla ricerca del primo successo al Ferraris in questo campionato. Contro il Benevento il tecnico vorrebbe così salutare il suo pubblico prima di Natale nel migliore dei modi. "Dobbiamo fare bene per i nostri tifosi che in queste partite non hanno smesso un secondo di sostenerci - ha detto il tecnico -. Dobbiamo fare una bella partita perché tutta la gente che ci vuole bene merita soddisfazione. Affronteremo una squadra che in estate ha fatto grandi investimenti e che non si aspettava di essere in questa posizione. Noi dovremo avere come al solito grande attenzione e gran voglia di fare bene, anzi una voglia fuori dal normale di fare il meglio possibile". Massima attenzione dunque per il Genoa. "La stagione è ancora lunga e questa è sicuramente un'opportunità importante ma poi avremo tante altre sfide - ha aggiunto - La formazione? Ce l'ho già in testa ma con qualche dubbio, uno in particolare".