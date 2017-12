'Ok emendamento pensionamento sportivi'

ROMA, 22 DIC - "È stato approvato nella legge di Bilancio per il 2018 un emendamento fortemente voluto dal Ministro per lo Sport Luca Lotti, a prima firma Daniela Sbrollini, che in ragione della specificità della carriera degli sportivi professionisti ne anticipa di cinque anni l'età di pensionamento". Per l'Aic (Associazione italiana calciatori) si tratta di ''un provvedimento molto importante per tutti quegli sportivi che lontano dai riflettori hanno dedicato la loro vita professionale all'agonismo pur percependo retribuzioni ordinarie. E soprattutto si tratta di una misura a costo zero per le casse dello Stato perché interamente finanziata dagli sportivi stessi con un piccolo contributo di solidarietà. Noi come Aic aspettavamo da tempo questo intervento da parte del Governo, che dà così una prima risposta concreta alle tematiche del post carriera di quegli atleti di cui spesso, spente le luci dell'attività agonistica, ci si dimentica.