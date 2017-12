Giampaolo, il Napoli? Extraterrestri

GENOVA, 22 DIC - Marco Giampaolo chiede coraggio alla sua Sampdoria nell'impegnativa trasferta di Napoli e, oltre che coraggiosi, aggiunge "bisognerà essere anche propositivi". "Ho fiducia nella prestazione, sul risultato dipende perché loro sono extraterrestri" ha detto ancora Giampaolo che confida in un aspetto: "Speriamo di fare almeno un gol altrimenti non sarà semplice". E dopo una striscia negativa di un punto in quattro partite, il tecnico mostra fiducia: "E' stata una bella settimana, ho visto segnali importanti dal gruppo: ho quasi la certezza che andremo a fare una bella prestazione", sottolinea avendo recuperato Duvan Zapata ("E' convocato"). Giampaolo deciderà soltanto domattina se utilizzarlo dopo una settimana ai margini per un problema all'adduttore destro. Se non dovesse farcela toccherà a Gianluca Caprari fare coppia con Fabio Quagliarella.