P.S.Berlusconi,diritti'A'? Attenti costi

MILANO, 22 DIC - "Spiace che l'Italia non ci sia, ma il suo impatto negli ascolti televisivi degli ultimi mondiali, con sole tre partite giocate, è stato limitato". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, gruppo che ha acquisito i diritti sui Mondiali di calcio di Russia 2018. Alla domanda sull'ipotesi che il Biscione possa rivendere parte dei diritti, principalmente a Sky o a Tim, Pier Silvio Berlusconi non lo esclude, aggiungendo comunque che "vediamo, è prestissimo". Rispondendo ai giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione dell'operazione mondiale, l'amministratore delegato del Biscione ha confermato che "l'approccio al prossimo bando per i diritti sulla serie A resta lo stesso" e quindi molto attento ai costi, mentre sul fronte dell'accordo che si sta cercando con Tim per la fornitura di contenuti alla joint venture con Canal+ Pier Silvio Berlusconi ribadisce che "la vicenda Vivendi rischia di rallentare qualcosa che serve soprattutto a loro".