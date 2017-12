Malagò'Ok estensione mandati importante'

ROMA, 22 DIC - "È stata fatta una cosa giusta e assolutamente importante per il mondo dello sport". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l'approvazione da parte del Senato al ddl che estende il numero dei mandati per Coni e federazioni. Il numero uno del Comitato olimpico nazionale ha ringraziato al telefono il presidente Pietro Grasso e ha sentito anche i capigruppo al Senato: "Tutti hanno manifestato la loro convinzione e volontà di appoggiare il ddl - ammette Malagò - Finalmente questa legge fa chiarezza e uniforma tutti. Tutte le forze politiche lo hanno votato a favore, lo stesso Movimento 5 Stelle aveva richiesto un limite ai mandati e loro stessi devono ammettere che si è fatto un grosso passo avanti. Non approvare i tre mandati sarebbe stato ingiusto e avrebbe tagliato le gambe a quei presidenti federali che vogliono fare carriera a livello internazionale". "Grazie al governo che è stato di parola, è stata solo una cosa di buonsenso''.