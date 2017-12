Lega A, assemblea il 4 gennaio

ROMA, 21 DIC - Si terrà il 4 gennaio in seconda convocazione con inizio alle ore 13 nella sede milanese di Via Rosellini l'assemblea ordinaria della Lega Serie A. Tra i punti all'ordine del giorno - fa sapere un comunicato della stessa Lega - l'approvazione del bilancio di esercizio 2016-2017, l'invito a presentare offerte diritti audiovisivi Campionato di Serie A stagioni 2018-2021 - Pacchetti esclusivi dirette a pagamento per il territorio italiano, oltre alle comunicazioni del commissario Carlo Tavecchio.