Lopez, contro i viola grinta e carattere

CAGLIARI, 21 DIC - Una classifica che, dopo l'accelerazione delle terzultime, ora a meno tre, comincia a preoccupare il Cagliari. Ma Lopez, per la partita di domani (ore 20.45, Sardegna Arena) contro la Fiorentina, invita a non guardare la graduatoria. "Bisogna guardare noi stessi - ha detto nella conferenza stampa di questo pomeriggio - migliorare le prestazioni col nostro lavoro. I punti arrivano attraverso la prestazione". Qualche rimpianto Olimpico. "Sabato scorso a Roma - ha ricordato il tecnico - non abbiamo fatto risultato ma solo a causa di un episodio, la prestazione è stata ottima, anche se si poteva fare meglio in fase di possesso e sfruttare in modo più adeguato un paio di ripartenze". Nella lista dei convocati per la gara di domani contro la Fiorentina mancano Cigarini e Dessena, il primo squalificato, il secondo infortunato. Torna a disposizione Faragò. In difesa giocheranno i tre di Roma: Romagna, Andreolli e Pisacane. Il problema sarà la sostituzione del regista ex Samp.