Seedorf nuovo tecnico A.Paranaense

CURITIBA (BRASILE), 21 DIC - Non c'è ancora la firma, ma Clarence Seedorf è il nuovo allenatore dell'Atletico Paranaense. L'olandese ex Milan (sia come calciatore sia come tecnico), sposato con una brasiliana e attualmente residente a Rio nel quartiere bene di Leblon, si trova già a Curitiba dove il presidente dell'Atletico Mario Celso Petraglia vuole fare di lui "un autentico manager all'inglese". Si occuperà quindi anche della under 23 (che giocherà il campionato regionale) e avrà l'ultima parola sulle operazioni di mercato, "un po' come faceva - ha spiegato Petraglia - Sir Alex Ferguson nel Manchester United". Quella in Brasile sarà la terza esperienza di Seedorf da tecnico, dopo quelle al Milan nel 2015 e in Cina nello Shenzhen nel 2016, durate rispettivamente cinque e sei mesi.