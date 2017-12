D.Costa, Roma non sarà quella di Coppa

TORINO, 21 DIC - "La Roma è molto forte e anche se hanno perso con il Torino, la squadra che scenderà in campo sabato sera sarà diversa". Douglas Costa si aspetta una Roma vogliosa di riscatto dopo il ko in Coppa Italia. "Se penso alla Roma mi viene in mente Adriano quando giocava lì - ha spiegato il brasiliano, connazionale "dell'Imperatore", ai microfoni di Sky -. Sono molto forti, ma noi vogliamo vincere, giochiamo per questo. Vincere? Possiamo batterli con le nostre qualità". Dopo l'inizio in salita, Douglas Costa si è ambientato nella nuova realtà. "La Juventus è fortissima, al livello di realtà come Barcellona e Real Madrid perché tra le proprie fila ha alcuni tra i migliori calciatori al mondo. Un club fantastico".