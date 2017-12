Figc insieme con Telethon per la ricerca

ROMA, 21 DIC - Per il secondo anno consecutivo, la Figc dà il proprio sostegno alla Fondazione Telethon, in occasione della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il titolo della campagna di quest'anno è #presente e, fino a domenica 24 dicembre, sui canali Rai si terrà la 28 edizione della maratona televisiva per sostenere e finanziare la ricerca, con la possibilità di dare un aiuto concreto alle persone affette da una malattia genetica rara e che ancora attendono una cura.