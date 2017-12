Snai: per Roma tabù Stadium,

ROMA, 21 DIC - La classifica è equilibrata, le quote no: il big match Juventus-Roma di sabato sera, suscita nei quotisti Snai un pronostico decisamente orientato sul versante bianconero. Il segno '1' è dato a 1,83, la 'X' sale a 3,55, il '2' giallorosso arriva a 4,50. Tra le altre partite della 18ma giornata, Napoli favorito sulla Samp (1,27 contro 11 della vittoria blucerchiata, il pareggio a 5,75) e Milan avanti sull'bAtalanta: la vittoria di Gattuso è a 2,45, il blitz di Gasperini si gioca a 2,90, il pareggio è a 3,25. L'Inter in trasferta contro il Sassuolo è favorito a 1,75, mentre il segno '1' dei neroverdi è a 4,50. Ancora meglio la Lazio che ospita il Crotone: la vittoria dei padroni di casa si gioca a 1,21, il colpo calabrese a 13. L'1' dell'Udinese con il Verona è a 1,67; il '2' gialloblù è a 5,25. Torino avanti (2,10) a Ferrara con la Spal (3,55), Genoa da '1' (1,43) con il Benevento (8,25). Domani gli anticipi: Chievo (2,30)-Bologna (3,35) e Cagliari (3,15)-Fiorentina (2,30).