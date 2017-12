Roma: Florenzi, Juve ci dirà come stiamo

ROMA, 21 DIC - "Juventus-Roma è una partita molto importante per la nostra crescita. Vale tre punti come la scorsa partita vinta sul Cagliari, ma dirà come stiamo messi". Per Alessandro Florenzi, la sfida di sabato a Torino darà indicazioni importanti sulla condizione e sulla competitività dei giallorossi. "È un match importante, ma dal quale non uscirà la vincitrice del campionato", aggiunge l'esterno, ricordando che i bianconeri sono "una grande squadra, una corazzata, e sono comunque i campioni d'Italia, quindi non è facile per nessuno giocare lì. Cercheremo, comunque, di invertire questa tendenza e di fare punti a Torino. Chi toglierei alla Juve? Dybala, un campione".