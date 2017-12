Fiorentina: Pioli,Cagliari? Da sfruttare

FIRENZE, 21 DIC - "La trasferta di Cagliari è un'occasione importante da sfruttare per proseguire la nostra crescita e la continuità". Lo ha detto Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro la formazione sarda, in programma domani sera. "Tra i nostri obiettivi c'è quello di riportare più passione ed entusiasmo attorno a noi - ha continuato l'allenatore dei viola -. Lavoriamo anche per riportare fisicamente vicino a noi Andrea Della Valle. Me lo auguro, come anche i giocatori, perché la sua presenza sarebbe un valore aggiunto e ci darebbe ancora più carica. Il patron ha parlato di obiettivo Europa? Io posso dire che siamo ambiziosi e adesso la nostra ambizione è provare a vincere sul campo del Cagliari, poi la partita successiva e alla fine vedremo". Tra i viola i giovani Lo Faso, Hagi e Hristov non partiranno con il gruppo, ma saranno a disposizione per la squadra Primavera.