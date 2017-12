Simeone:"Atletico tratta bene Griezmann"

ROMA, 21 DIC - "Il club sta trattando nel migliore dei modi Griezmann e anche lui mi sembra coinvolto, molto impegnato nel nostro progetto. E' un giocatore-chiave per noi. Mi fido di Griezmann, credo in lui, anche se il meglio deve ancora venire. Quello che vogliamo è che Griezmann segni, se lo fa è meglio per tutti". Così Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, alla vigilia della sfida in trasferta contro l'Espanyol. "Non posso prevedere come andranno le cose, perché siamo nel bel mezzo della stagione. La situazione è molto mutevole, viviamo alla giornata, puntando ai nostri obiettivi e cercando sempre di migliorare - spiega il 'Cholo' -. Costa e Vitolo? Finché non sono definitivamente con noi, preferisco pensare ai giocatori che adesso ho a disposizione. Ci aspetta una partita complicata, contro una buona squadra, guidata da un allenatore intelligente, che conosce molto bene l'Atletico. Sarà una partita difficile".