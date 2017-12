Zenga: "Crotone non si senta inferiore"

CROTONE, 21 DIC - "La mia mentalità è giocare ogni partita senza sentirsi inferiori a nessuno. Per me non ci sono big". Walter Zenga è categorico nello spiegare come il suo Crotone affronterà sabato alle 12,30 all'Olimpico la Lazio e ribadisce il concetto di un calcio propositivo. "Se si pensa che una squadra sia più forte, e quindi mi devo difendere, oppure che quella è meno forte e posso attaccare - spiega - si sbaglia. Si parte sempre dallo 0-0, si gioca 11 contro 11 per 90'. Non è la mia mentalità dividere le squadre in big e meno big. La mia mentalità è quella di giocare ogni match per come viene e non se l'avversario è alla mia portata o meno. I ragazzi non devono pensare a questo. Devono pensare che non sono inferiori a nessuno e giocarsela. E' il nostro atteggiamento che fa in modo che le cose vadano in un modo invece che in un altro. Non dobbiamo pensare che se giochiamo con una big ci difendiamo: così prima o poi un gol lo prendiamo. Tanto vale a quel punto giocarsela".