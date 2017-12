Milan: "Bonucci crede nel progetto"

MILANO, 21 DIC - "Illazioni irricevibili". Dal Milan vengono definite così le voci di una possibile partenza a gennaio di Leonardo Bonucci e, sul consueto commento alla rassegna stampa pubblicata dal sito del club, si anticipa che il difensore smentirà "formalmente", perché "crede totalmente nel progetto Milan". "Ma che bella la riscoperta di Bonucci! Improvvisamente, si passa dagli sfottò sugli equilibri alla minaccia di un abbandono improvviso del Milan e all'interesse di grandi club. In soldoni, sono illazioni davvero irricevibili - si legge nel quotidiano commento pubblicato sul sito -. La realtà è che Leo ha già smentito informalmente. Non solo: lo farà anche formalmente. Perché Leonardo Bonucci crede totalmente nel progetto Milan e questo dimostra che le storie pre-natalizie sono assolutamente basate sul nulla. Il capitano rossonero sta lavorando duro, come tutti i suoi compagni, in ritiro, per riscattarsi con tutto il Milan da una posizione di classifica molto negativa".