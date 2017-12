Ter Stegen: Segreto del Barca è Valverde

ROMA, 21 DIC - "Dopo avere perso la Supercoppa di Spagna, contro il Real Madrid, sapevamo che ci saremmo dovuti mettere al lavoro e andare tutti nella stessa direzione dell'allenatore Valverde. Quella sconfitta ha lasciato il segno". Così Marc André Ter Stegen, portiere del Barcellona, in un'intervista al Pais, a due giorni dal 'Clasico'. "La cosa che più mi ha infastidito - confessa il tedesco - è stato il gol di Sergio Ramos all'89'. Il 'Clasico'? Si affronteranno due squadre che sono forse le migliori della Liga e del mondo. Sappiamo già chi ci troveremo di fronte, dovremo essere consapevoli del loro modo di giocare, ma anche del nostro. Il segreto dei successi del Barca, oltre al gruppo, è l'allenatore, che quest'anno ha svolto un lavoro diverso". "L'ho affrontato quando guidava l'Athletic Bilbao e mi ha sempre dato l'impressione di sapere come far giocare la squadra per migliorarsi - ha concluso -. Adesso siamo molto bravi in difesa e dobbiamo continuare così per tutta la stagione se non addirittura migliorarci".