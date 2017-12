Pastore: Ultima al PSG?Difficile partire

ROMA, 21 DIC - "Abbiamo giocato una gran partita anche senza molti titolari. L'importante è giocare, davanti ai nostri tifosi è sempre bello vincere: l'importante è rimanere primi in classifica. La mia ultima partita col PSG? I tifosi mi sono sempre stati vicini. Sentir cantare il mio nome per tutto il match, sentirli dire che vogliono che resti qui mi ha emozionato". Così Javier Pastore dopo la vittoria del PSG ieri sera in casa, contro il Caen (3-1), in Ligue 1. "E' sempre una scelta difficile partire, i tifosi mi vogliono bene e io li adoro", ha concluso il 'Flaco', che in questi giorni viene accostato all'Inter e che in passato ha giocato in Italia con la maglia del Palermo.