Allegri: "Ora pronti a feste sul campo"

TORINO, 21 DIC - "Proseguiamo il nostro percorso in una #CoppaItalia a cui teniamo molto. Ora tuffiamoci in queste feste sul campo: una novità a cui dobbiamo farci trovare pronti!". Massimiliano Allegri sintetizza così, nel consueto tweet dopo-partita, il momento della Juventus, che ieri sera ha sconfitto 2-0 il Genoa, conquistando i quarti della Coppa Italia. "Sappiamo cosa vogliamo e non smettiamo di lottare per realizzarlo", è il messaggio social di Claudio Marchisio, tornato titolare nella fredda notte dell'Allianz stadium. "Il vostro calore è il miglior antidoto contro il freddo", aggiunge su Twitter il centrocampista, che chiude il post con un esplicito "avanti così!". Nessun commento da Paulo Dybala, che celebra il ritorno al gol con le foto della sua esultanza, lo sguardo e le braccia rivolte al cielo. "Qualificazione meritata", è l'esultanza per la vittoria sul Genoa di Lichtsteiner. "Si va ai quarti - aggiunge Sturaro -. E ora testa alla Roma", eliminata dal Toro e avversario dei bianconeri sabato in Serie A.