Premier: Swansea esonera Paul Clement

(ANSA-AP) - SWANSEA, 20 DIC - Lo Swansea ha esonerato l'allenatore Paul Clement. Complice il pessimo inizio stagione, con tanto di ultimo posto in Premier, il club britannioco, ha deciso per il cambio in panchina, licenziando il 45enne tecnico britannico che era arrivato in Galles giusto un anno fa proveniente dal Bayern Monaco (era il vice di Ancelotti) per prendere il posto di Bob Bradley. Al momento lo Swansea non ha annunciato il nome del nuovo allenatore.